«Бенфика» открыла счёт в матче со «Спартаком»

«Бенфика» открыла счёт в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с московским «Спартаком».

На 57-й минуте встречи ударом из пределов штрафной площадки счёт открыл Жоау Мариу.

На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Бенфики».

Ранее Витория объяснил, почему не поставил Соболева на матч с «Бенфикой».