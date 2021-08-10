«Бенфика» открыла счёт в матче со «Спартаком»
«Бенфика» открыла счёт в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с московским «Спартаком».
- AFP
- © PATRICIA DE MELO MOREIRA
На 57-й минуте встречи ударом из пределов штрафной площадки счёт открыл Жоау Мариу.
На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Бенфики».
Ранее Витория объяснил, почему не поставил Соболева на матч с «Бенфикой».
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