«Бенфика» открыла счёт в матче со «Спартаком»

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«Бенфика» открыла счёт в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с московским «Спартаком».
«Бенфика» открыла счёт в матче со «Спартаком»
  • AFP
  • © PATRICIA DE MELO MOREIRA

На 57-й минуте встречи ударом из пределов штрафной площадки счёт открыл Жоау Мариу. 

На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Бенфики».

Ранее Витория объяснил, почему не поставил Соболева на матч с «Бенфикой».

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