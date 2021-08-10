Витория объяснил, почему не поставил Соболева на матч с «Бенфикой»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория объяснил выбор стартового состава на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Бенфики» и отсутствие в основе форварда Александра Соболева.

«Я всеми футболистами доволен. Нам нужна свежесть в сегодняшней игре. Замены связаны и с этим. Отчасти хотим удивить оппонента. Понсе и Ломовицкий отлично поработали на тренировках. И мы хотим больше видеть скорости в атаке», — заявил тренер в эфире «Матч ТВ».

Встреча «Бенфики» и «Спартака» состоится в Лиссабоне 10 августа. Начало матча — 22:00 мск.

Ранее стали известны составы «Бенфики» и «Спартака» на матч Лиги чемпионов.