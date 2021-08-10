Дубли Фомина и Азмуна, тяжёлая травма Миладиновича и недовольство Слуцкого: чем запомнился третий тур РПЛ

В рамках третьего тура Российской премьер-лиги «Динамо» одержало волевую победу над ЦСКА благодаря дублю Даниила Фомина, а «Локомотив» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Уфой». Точные удары Сердара Азмуна и Александра Ерохина помогли «Зениту» обыграть «Краснодар» и сохранить первое место в таблице, а «Спартак» сенсационно уступил «Нижнему Новгороду» и опустился на 11-ю строчку. В свою очередь, встреча между «Рубином» и «Ахматом» запомнилась неоднозначными решениями главного арбитра Павла Кукуяна и критикой Леонида Слуцкого в адрес руководства «Ак Барс Арены».

Голевые серии Азмуна и Ерохина

«Зенит» одержал третью победу в новом сезоне и с девятью очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Российской премьер-лиги. На этот раз подопечные Сергея Семака дома в напряжённом матче обыграли «Краснодар», но вновь позволили дважды огорчить Михаила Кержакова. В составе гостей отличились приобретённый у «Герты» Джон Кордоба и Урош Спаич, и это не считая отменённого гола Эдуарда Сперцяна. Его точный удар со штрафного помог бы южанам восстановить паритет уже на 16-й минуте, но не был засчитан. Прямо перед ударом один из игроков гостей встал в стенку, что дало повод главному арбитру Алексею Амелину не засчитать взятие ворот.

«Зенит» же забил все свои мячи ещё до перерыва. Сердару Азмуну потребовалось всего 35 минут, чтобы оформить дубль и приблизиться к Вагнеру Лаву в списке лучших иностранных бомбардиров в истории РПЛ. На счету иранца 82 гола, у бразильца на три больше. Также своё имя на табло зажёг вновь появившийся в основе Александр Ерохин. Полузащитник крайне удачно начал чемпионат и не отстаёт от партнёра — отличается в каждом матче и уже имеет в активе четыре точных удара.

На их фоне пока невразумительно смотрится лучший бомбардир команды двух последних сезонов. Артём Дзюба вновь не сумел порадовать своих поклонников, во втором тайме совершил много потерь, а на 66-й минуте покинул поле. С учётом Суперкубка России, форвард не смог отличиться в четвёртой встрече подряд. В последний раз он не забивал так долго в сезоне-2017/18. Тогда его безголевая серия продлилась десять встреч.

Сила воли «Локомотива»

В 4-м туре «Зенит» ждёт встреча с «Локомотивом», который продолжает стабильно набирать очки, несмотря на сложную ситуацию внутри клуба. В последнем матче железнодорожники ушли от поражения в выездной игре с «Уфой», проведя весь второй тайм в меньшинстве. Ключевой эпизод произошёл в компенсированное к первому тайму время, когда Дмитрий Баринов наступил на ногу Филипу Мрзляку в собственной штрафной. После просмотра видеоповтора арбитр Иван Сиденков предъявил хавбеку вторую жёлтую карточку и назначил пенальти, который уверенно реализовал Олег Иванов.

Во втором тайме «Уфа» имела огромное число возможностей удвоить преимущество, и в целом превзошла «Локомотив» как по количеству ударов по воротам (12 — 10), так и по показателю ожидаемых голов xG (1,46 — 0,45). Однако подопечные Марко Николича напомнили самих себя образца концовки прошлого чемпионата и вновь воспользовались одним из редких шансов. Вышедшему на замену Виталию Лисаковичу хватило всего шести минут, чтобы забить и установить окончательный счёт.

Примечательно, что за весь прошлый сезон «Локомотив» набрал лишь четыре очка, уступая по ходу встреч. В нынешнем же в их активе значится уже семь баллов. В первом туре красно-зелёные пропустили первыми, но сломили сопротивление «Арсенала», а во втором подобная участь ждала ЦСКА.

«У нас теперь семь очков после трёх туров. По игре ничего не буду комментировать. Очень сложно мы начали этот чемпионат. Явная ошибка на четвёртой минуте в первом туре, когда нам отменили забитый Крыховяком гол. Потом явная ошибка во втором туре, когда мы пропустили гол со штрафного против ЦСКА. Думаю, что завтра тоже будем считать явной ошибкой, как пропустили гол сегодня. Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать её в нашу сторону», — заявил Николич.

Победа «Динамо» в дерби

ЦСКА, напротив, во втором туре подряд потерпел поражение, ведя в счёте по ходу встречи — и снова в московском дерби. Уже на восьмой минуте подопечных Алексея Березуцкого вывел вперёд Чидера Эджуке, но во втором тайме «Динамо» буквально задавило соперника. На фоне следующих показателей превосходство «Уфы» над «Локомотивом» кажется незначительным: только за второй тайм бело-голубые нанесли почти в пять раз больше ударов по воротам (14:3), а разница в xG и вовсе кажется колоссальной (2,37 — 0,33).

Подобную заряженность на результат коллектива Сандро Шварца можно объяснить не только их чемпионскими амбициями, но и желанием поддержать товарища. За сутки до начала матча Даниил Лесовой успешно перенёс операцию на колене, из-за чего пропустит около полугода. И это повлекло за собой сразу несколько событий. Во-первых, динамовцы вышли на поле в специальных футболках со словами поддержки в адрес одноклубника. Во-вторых, шанс проявить себя получил приобретённый у «Рубина» Денис Макаров.

В итоге, именно его дальний удар помог практически воссоздать гол бразильца Роналдо в финале чемпионата мира 2002 года. Макаров пробил из-за пределов штрафной, Игорь Акинфеев не смог зафиксировать мяч, а на добивание подоспел Даниил Фомин. Для центрального полузащитника «Динамо» этот гол стал вторым в матче — до этого он реализовал 18-й пенальти в карьере за фол Яки Бийола на Арсене Захаряне. Тем интереснее, что не автор дубля, а именно 18-летний хавбек был признан главным героем встречи. Он вновь был одним из главных героев в атаке команды и принял участие в создании ряда опасных моментов.

Эта победа позволила «Динамо» не отстать от «Зенита» по числу набранных очков и обозначить свои претензии на чемпионство. Что касается ЦСКА, то коллектив не только проиграл второй матч подряд, но и лишился основного нападающего. В концовке первого тайма Антон Заболотный получил травму и был заменён на Эмиля Бохинена. Как отметил ассистент главного тренера Григорий Бабаян, причиной стал «дискомфорт в районе ягодичной мышцы», а первоначальным диагнозом является мышечный спазм. Сроки восстановления пока неизвестны.

Скандалы в Казани

Помимо «Зенита» и «Динамо», ни одного очка на старте сезона пока не потерял и «Рубин». Правда, матч третьего тура с «Ахматом» запомнится скорее не волевой победой казанцев, а различного рода скандалами. Причиной одного из них стала неоднозначная работа главного арбитра Павла Кукуяна и видеоассистента Игоря Панина. Поводом для возникновения другого стало качество газона «Ак Барс Арены», вызвавшее бурю негодования со стороны главного тренера хозяев Леонида Слуцкого.

Что касается судейства, то причиной для недовольства со стороны гостей стали два эпизода, в результате которых были прерваны потенциально голевые атаки. В первом тайме Филип Уремович в подкате остановил прорыв к воротам Мохамеда Конате, при этом попав форварду по ногам, а во втором голкипер грозненцев Гиорги Шелия врезался в Ивана Игнатьева. В первом случае арбитры не заметили нарушения правил, а во втором удалили нарушителя. Причём изначально Кукуян показал вратарю жёлтую карточку, но после совета видеоассистента сам посмотрел повтор и изменил решение. Это крайне возмутило представителей гостей, пообещавших обратиться за разъяснениями в Российский футбольный союз и экспертно-судейскую комиссию.

Слуцкий также остался не до конца доволен судейством, хотя результат его наверняка устроил. Сначала казанцы отличились прямым ударом со штрафного, назначенного за роковой фол Шелии, тем самым, ответив на мяч Даниила Уткина со стандарта, а в концовке вырвали победу. Оливер Абильгор пробил головой после подачи углового, а Габриэль Янку срезал мяч в собственные ворота.

Однако претензии наставника «Рубина» были обращены к руководству стадиона, по его словам, «убившего газон» проведением различных мероприятий, форумов и свадеб. Не исключено, что одним из поводов пожаловаться на состояние поля стала травма Джордже Деспотовича, заменённого уже на 15-й минуте. По сведениям Metaratings, форвард рискует пропустить три-четыре недели.

Провал «Спартака»

Страшная травма произошла в матче, ставшем одним из самых обсуждаемых в рамках 3-го тура чемпионата России. В начале второго тайма защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович столкнулся с форвардом «Спартака» Эсекьелем Понсе и получил закрытую черепно-мозговую травму. Некоторое время истекавший кровью футболист оставался без сознания, а покинуть поле смог только на электрокаре. Впоследствии серб был доставлен в больницу, где ему оказали помощь и зашили рану на виске. По словам его агента Антона Синькова, игрок быстро пошёл на поправку и уже пытался выйти на прогулку.

Интересно, что отсутствие основного центрального защитника не помешало «Нижнему Новгороду» сотворить одну из главных сенсаций на старте первенства. К моменту вынужденного ухода Миладиновича с поля гости вели в два мяча, причём забили их в первую четверть часа. «Спартак» имел более чем достаточно времени, чтобы отыграться, но свой единственный гол оформил лишь в самой концовке. Понсе вновь оказался в штрафной и на этот раз реализовал момент. Однако это вряд ли удовлетворило фанатов. Ещё по ходу встречи те скандировали оскорбительные кричалки в адрес супруги владельца клуба Леонида Федуна — Заремы Салиховой, а после финального свистка обратились к игрокам с требованием «не позорить» красно-белых.

И повод для этого действительно был. «Спартак» потерпел второе поражение в РПЛ и с тремя очками опустился на 11-ю строчку. В последний раз команда уступала в двух из трёх стартовых матчах первенства в ходе переходного сезона-2011/12, когда её тренировал нынешний наставник сборной Валерий Карпин. Первую часть того чемпионата красно-белые завершили на четвёртой строчке, а в итоге завоевали серебро.

С учётом неудачи в первом квалификационном матче с «Бенфикой» «Спартак» проиграл уже три из четырёх встреч под руководством Руя Витории — второй худший результат в истории клуба. В последний раз это происходило в 1976 году, когда команду возглавлял Анатолий Крутиков — тогда команда единственный раз в истории покинула высший дивизион страны.