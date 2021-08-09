Акинфеев взял на себя вину за поражения ЦСКА от «Локомотива» и «Динамо»

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, в чём причина поражений от столичных «Локомотива» и «Динамо» во втором и третьем турах Российской премьер-лиги.
Акинфеев взял на себя вину за поражения ЦСКА от «Локомотива» и «Динамо»
  • РИА Новости

«Во-первых, причина в нас, в нашей игре. Третий матч мы играем так, как недопустимо для ЦСКА. Хочется видеть больше игры в атаку, видеть немного другой ЦСКА. Плюс индивидуальные ошибки. Игра с «Локомотивом», игра с «Динамо» — проиграли 1:2. Естественно, что вратарь должен выручать, в двух этих матчах я не выручил. Поэтому полностью беру вину на себя», — приводит слова Акинфеева пресс-служба армейцев.

После трёх туров в активе ЦСКА только одна победа — над «Уфой» (1:0). «Локомотиву» и «Динамо» армейцы уступили с одинаковым счётом — 1:2. В следующем матче ЦСКА сыграет с «Ростовом».

Ранее тренер ЦСКА ответил фанатам на критику Николы Влашича.

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