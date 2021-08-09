Тренер ЦСКА ответил фанатам на критику Влашича

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Тренер московского ЦСКА Григорий Бабаян прокомментировал недовольство болельщиков игрой полузащитника команды Николы Влашича в матче третьего тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо».
Тренер ЦСКА ответил фанатам на критику Влашича
  • РИА Новости

«Никола играет без желания? На его настроении, как и на настроении команды, данная ситуация никак не сказывается. Почему он начинал в запасе в двух стартовых матчах? Перед игрой с «Уфой» он получил повреждение. Мы подводили постепенно: не форсировали подготовку. Сегодня у Влашича было желание, но где-то не получалось… Но ведь не получалось не только у него, но и у всей команды», — цитирует Бабаяна «Чемпионат».

В матче третьего тура ЦСКА в гостях уступил «Динамо» (1:2). Влашич провёл на поле 83 минуты. В составе армейцев отличился Чидера Эджуке. У «Динамо» дубль оформил Даниил Фомин. Контракт 23-летнего хорвата с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий выразил недовольство судейством в матче с «Динамо».

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