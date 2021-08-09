Ультиматум фанатов, медиавойна с Поповым или поражения «Спартака»: что вынудило жену Федуна закрыть свой Telegram-канал

Жена владельца ФК «Спартак» Зарема Салихова объявила о закрытии своего Telegram-канала, в котором на протяжении двух месяцев публиковала сведения о внутренних процессах в московском клубе и жёстко критиковала некоторых его бывших и нынешних сотрудников. Это произошло после того, как команда потерпела поражение от «Нижнего Новгорода» в третьем туре РПЛ, а объединение болельщиков потребовало от Леонида Федуна ограничить присутствие его супруги в медиапространстве. Сама Салихова объяснила решение закрыть Telegram-канал потерей интереса к ресурсу.

Подошла к концу скандальная история вокруг Telegram-канала Заремы Салиховой. Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна объявила о намерении удалить ресурс, где на протяжении нескольких месяцев она публиковала внутреннюю переписку с сотрудниками клуба и жёстко отзывалась об их работе. О намерении приостановить свою деятельность в Telegram она сообщила «Спорт-Экспрессу».

«В интересах «Спартака» — скорее потушить информационной пожар, который разгорелся в последние месяцы. Именно поэтому я ухожу из Telegram-канала. Хватит ворошить прошлое. А спорить с бывшими сотрудниками клуба о том, что уже произошло, — совершенно бессмысленно. Я уважаю клуб и болельщиков, вижу реакцию и считаю, что сейчас это будет единственно правильным решением», — заявила Салихова.

Однако с ходу решить этот вопрос и покинуть медиапространство у супруги Федуна не вышло. Пусть новые пользователи и не могут подписаться на канал Салиховой, но доступ к публикациям до сих пор имеют более 50 тыс. человек, следивших за ним. Однако уже сейчас исчезла возможность комментирования сообщений.

«К сожалению, моментально удалить канал оказалось не так просто — поэтому я связалась с технической поддержкой Telegram. И все, кто будет что-либо писать в Telegram от моего имени, с этого дня не имеют ко мне никакого отношения. В любом случае это уже прошлое. Сейчас гораздо важнее то, что будет. Надеюсь, что все, кто желает «Спартаку» добра, также сосредоточатся на футболе. Удачи команде», — заключила Салихова.

Канал супруги Федуна вызывал огромное внимание публики с момента своего появления в июне, но особо пристальным оно стало на минувшей неделе, когда пост спортивного директора красно-белых покинул Дмитрий Попов. Причём произошло это во время проведения матча квалификации Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Бенфикой».

По словам функционера, одной из причин стали «постоянные унижения» со стороны Салиховой, которая регулярно жёстко высказывалась в адрес уже бывшего сотрудника московского клуба. В частности, она критиковала его за неудачи на трансферном рынке и попытки расстаться с действующими лидерами команды — Джорданом Ларссоном, Георгием Джикией, Виктором Мозесом и Самуэлем Жиго.

Затем Попов открыл свой собственный канал в мессенджере. Этот шаг он мотивировал намерением «прекратить то безумие, которое окружает «Спартак» после выхода в медиапространство госпожи Салиховой». Бывший спортивный директор требовал от неё прекратить «нападать на тренера, игроков и сотрудников клуба», а в противном случае обещал представить «факты в ответ на лицемерные заявления». На супругу Федуна данное событие не произвело эффекта, вследствие чего в Telegram-канале стали появляться скриншоты переписок с её участием.

В частности, в них содержались её жёсткие высказывания в отношении экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско, которого, по словам самой Салиховой, она всегда защищала. Так, в одном из недавних сообщений Зарема заверяла, что «никогда не была против» немецкого тренера и «не бросала его» даже после тяжёлых и обидных поражений. При этом в опубликованных Поповым материалах супруга Федуна обсуждала возможную отставку специалиста и выражала мнение, что фанаты «на ура» воспримут это событие.

Помимо прочего, Попов опубликовал скриншоты частной переписки с Салиховой, где та просит экстренно расстаться с недавно приобретённым защитником Виктором Мозесом, обещая «взять на себя истерику» Тедеско, а также участвует в выборе нового главного тренера «Спартака». В частности, она просила учитывать при этом наличие буквы «р» в его имени и фамилии, а также знак зодиака.

«Он (Руй Витория. — RT) по гороскопу подходит. Овен, как и ЛА (Леонид Арнольдович Федун. — RT), мой сын и «Спартак». У него 16-го, у сына — 17-го, у «Спартака» — 18-го (дата основания клуба. — RT). Я теперь на всё уже обращаю внимание… У людей, рождённых 16 апреля, врождённые качества наставника, учителя… Всем Овнам характерно то, что они не дают эмоционального тепла. Ну над этим можно работать», — писала Салихова.

Сама она попыталась свести всё к шутке и заявила, что лишь смеялась над Поповым, говоря о необходимости учитывать знак зодиака при выборе специалиста. Не обошлось и без пары оскорбительных слов и обвинений в адрес функционера, а также напоминаний о его прошлых «промахах».

«У кого-то очень плохое чувство юмора. Я же просто троллила вас, видя весь неприкрытый сексизм ко мне. Специально (говорила. — RT) про гороскопы, костюмы и причёски. А по гороскопу вы просто крыса. Карпина сдал в своё время, Эмери не поддержал, а сейчас сбежал от своего же тренера при счёте 0:0. Дезертир по жизни», — написала Салихова.

На фоне этого конфликта неудачные результаты стала показывать и сама команда. Сначала «Спартак» потерпел поражение от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов, а затем сенсационно уступил дебютанту РПЛ — «Нижнему Новгороду». Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Александра Кержакова, а по ходу матча фанаты скандировали оскорбительные кричалки в адрес супруги Федуна, требуя от владельца клуба ограничить её присутствие в медиапространстве.

На следующий день после поражения от «Нижнего Новгорода» в Telegram-канале объединения болельщиков «Спартака» Supporters Group появилось обращение к совету директоров клуба и его владельцу. В нём выдвигался ряд требований, среди которых было прекращение склоки между лицами, отождествляющими себя с красно-белыми, а также немедленное удаление ресурса Салиховой.

«В нашей идеологии во главе угла всегда стоял один принцип — поддержка команды! В любые времена мы всегда удерживали чашу весов и не переводили прицел на отдельных игроков, тренеров и функционеров! Но в этой вопиющей ситуации будем вынуждены действовать радикально и жёстко, сделать всё, чтобы очистить наш дом от тварей, паразитирующих и хайпующих на святом для нас имени клуба. «Спартак» — это легендарная команда, футбольная история страны, мировой бренд, искренняя любовь миллионов людей! «Спартак» — это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая верёвка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашённой «царицы»! Наши требования выше! За вами действия! В противном случае дальше действовать будем мы! Не позорьте наше имя», — говорилось в обращении.

Сложно сказать, что именно сподвигло Салихову удалить Telegram-канал — заявление фанатов, публикация её личных переписок со стороны Попова или возможное давление её супруга. При этом сама Зарема сказала, что пришла к этому самостоятельно.

«Решение удалить Telegram-канал принимала самостоятельно. Федун меня не просил», — цитирует Салихову Sport24.

Супруга Федуна объяснила, что у неё «пропала необходимость в Telegram», но в подобные объяснения сложно поверить. Ведь ещё несколько дней назад Салихова активно высказала в нём мнение о трансферной политике клуба, жёстко оскорбляла на тот момент действующих спортивного директора и директора по развитию и коммуникациям команды — Дмитрия Попова и Антона Фетисова соответственно.

«Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником (Поповым. — RT). К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», — приводит слова Салиховой «Чемпионат».