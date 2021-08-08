Фанаты «Спартака» призвали к удалению Telegram-канала Салиховой

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Объединение болельщиков московского «Спартака» Supporters Group обратилось к совету директоров и владельцу клуба Леониду Федуну.
Фанаты «Спартака» призвали к удалению Telegram-канала Салиховой
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«От имени объединения болельщиков Supporters Group мы требуем прекратить позорный онлайн-треш-ток между лицами, отождествляющими себя со «Спартаком», немедленно уничтожить Telegram-канал Заремы Салиховой, перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба и обеспечить команде и тренерскому штабу адекватные условия для успешного выступления и подготовки к 100-летию клуба!» — говорится в заявлении фанатов.

В сообщении отмечается, что во главе идеологии болельщиков команды всегда стояла поддержка клуба при любых ситуациях, но в данной ситуации фанаты готовы действовать радикально и жёстко, чтобы очистить клуб от людей, которые зарабатывают себе имя на «Спартаке».

«Спартак» — это не площадка для удовлетворения личных амбиций и не бельевая верёвка для грязных трусов! Его игроки, сотрудники и болельщики никогда не были и не станут придворными шутами самопровозглашённой «царицы»! Наши требования выше. За вами действия. В противном случае дальше действовать будем мы. Не позорьте наше имя!» — написано в тексте обращения болельщиков.

В последних четырёх матчах красно-белые одержали только одну победу и трижды проиграли.

Ранее гендиректор «Спартака» призвал поддержать футболистов после поражения от «Нижнего Новгорода».

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