Гендиректор «Спартака» призвал поддержать футболистов после поражения от «Нижнего Новгорода»
«Нужно поддерживать футболистов и дальше, а они в команде разберутся. Я всегда за игроков. Надеюсь, вскоре у нас появится новый спортивный директор. Я не могу сказать, когда именно, но думаю, что не на следующей неделе. Я постоянно на связи с владельцем клуба. Его настроение? А какое у него сейчас может быть настроение?» — цитирует слова Мележикова «РБ Спорт».
Ранее бывший спортивный директор «Спартака» назвал Салихову причиной неудач команды на старте сезона.