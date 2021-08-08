Гендиректор «Спартака» призвал поддержать футболистов после поражения от «Нижнего Новгорода»

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался после поражения его команды от «Нижнего Новгорода» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:2.

«Нужно поддерживать футболистов и дальше, а они в команде разберутся. Я всегда за игроков. Надеюсь, вскоре у нас появится новый спортивный директор. Я не могу сказать, когда именно, но думаю, что не на следующей неделе. Я постоянно на связи с владельцем клуба. Его настроение? А какое у него сейчас может быть настроение?» — цитирует слова Мележикова «РБ Спорт».

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» назвал Салихову причиной неудач команды на старте сезона.

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