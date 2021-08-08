Бывший спортивный директор «Спартака» считает Салихову причиной неудач команды на старте сезона

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Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказался о поражении красно-белых со счётом 1:2 от «Нижнего Новгорода» в домашнем матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«До тех пор, пока Салихова будет влиять на принятие решений в клубе, «Спартаку» никогда не достичь поставленных целей», — написал Попов в своём Telegram-канале.

Зарема Салихова является гражданской женой владельца «Спартака» Леонида Федуна. Накануне Попов покинул пост спортивного директора красно-белых, пожаловавшись на постоянные публичные унижения со стороны Заремы.

Ранее Червиченко выразил сомнение, что «Спартаку» удастся завоевать чемпионство в год столетия клуба.

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