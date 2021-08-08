Бывший спортивный директор «Спартака» считает Салихову причиной неудач команды на старте сезона
«До тех пор, пока Салихова будет влиять на принятие решений в клубе, «Спартаку» никогда не достичь поставленных целей», — написал Попов в своём Telegram-канале.
Зарема Салихова является гражданской женой владельца «Спартака» Леонида Федуна. Накануне Попов покинул пост спортивного директора красно-белых, пожаловавшись на постоянные публичные унижения со стороны Заремы.
Ранее Червиченко выразил сомнение, что «Спартаку» удастся завоевать чемпионство в год столетия клуба.