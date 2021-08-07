Червиченко сомневается, что «Спартаку» удастся завоевать чемпионство в год столетия клуба

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (1:2).

«Спартак» владел инициативой, однако нельзя сказать, что был лучше. Максименко героически спас команду от разгрома в первом тайме. Дальше соперник уже играл по счёту. «Спартак» разобранный и непонятный: навал, сумбур, никакой мысли. Может быть, дело и не в тренере. Нужно в клубе разобраться, чтобы не создавать нервозную обстановку. К Витории много вопросов. Я не специалист его уровня, но его составы и связки заставляют сомневаться. Тренер всё время пытается выпускать Мирзова и Хендрикса. То ли хочет сложить полное мнение, то ли что. Выходят люди, которые всё проиграли с «Бенфикой», а сейчас — в первом тайме с «Нижним Новгородом». Чемпионство к столетию? С такой игрой — только во снах. Внутренние конфликты убивают моральный дух, настрой, каждый примеряет на себя. Мы знаем, что футболисты — не интеллектуалы, каждый додумывает в меру своей тревожности. Какое чемпионство для «Спартака»? Пока что всё плохо. Одна победа за три матча — и то с притянутого за уши пенальти», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В 2022 году «Спартак» отметит столетие клуба.

Ранее Витория объяснил, почему «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду».