Витория объяснил, почему «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду»

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Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвёл итог матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом» (1:2).
Витория объяснил, почему «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду»
  • РИА Новости

«Сегодня потеряли три очка, потому что дали сопернику два мяча форы в первом тайме. Мы плохо начали матч, не хватило внимания и концентрации. Хотели отыграться, моментов было много, однако не хватало в последних фазах атаки. В чём проблема «Спартака», если не в психологии? Я не говорю, что проблемы не существует, однако не хочу говорить, что потеряли три очка из-за этого. Это звучало бы как оправдание. Ситуация вокруг клуба ненормальная, но внутри самой команды проблем нет. Нам не хватило спокойствия и вдохновения, футболисты люди, а не машины. Сначала не хватило концентрации, после этого перехватили инициативу и взяли игру в свои руки», — сказал Витория после матча.

«Спартак» пропустил оба мяча в первые 16 минут встречи.

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