Плющенко поддержал сестёр Авериных после судейского скандала на ОИ в Токио

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о судействе в женской художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио и серебряной медали россиянки Дины Авериной.
Плющенко поддержал сестёр Авериных после судейского скандала на ОИ в Токио
  • Reuters

«Больно, обидно и несправедливо! Я проходил это в Ванкувере на своих третьих Олимпийских играх! Серебро, которое стало для меня дороже золота! Идёшь к каждой Олимпиаде четыре года, а потом вот так… Дина и Арина, для всего мира вы чемпионки! Россия и весь мир знают и считают, что именно вы — лучшие! Именно ваша история останется в памяти мирового спорта, в сердцах болельщиков и ценителей художественной гимнастики, которая сделает вас ещё сильнее!» — написал Плющенко в своём Instagram.

В финале индивидуального многоборья россиянки Дина и Арина Аверины заняли второе и четвёртое места соответственно, несколько раз подав протест на оценки судей.

Ранее Олимпийский комитет России подал запрос на судейство олимпийского турнира по художественной гимнастике.

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