ОКР подал запрос на судейство олимпийского турнира по художественной гимнастике

Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международную федерацию гимнастики относительно судейства на олимпийском турнире в Токио.

«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос, направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждём ответа от федерации», — написал в своём Instagram глава ОКР Станислав Поздняков.

Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, несмотря на то что в упражнении с лентой уронила предмет. По итогам четырёх видов в финале спортсменка набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина заняла второе место — 107,650 балла. Протест российской команды на решение судей был отклонён.

Ранее Навка поддержала сестёр Авериных после решения судей на Играх в Токио.