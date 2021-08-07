ОКР подал запрос на судейство олимпийского турнира по художественной гимнастике

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Олимпийский комитет России (ОКР) отправил запрос в Международную федерацию гимнастики относительно судейства на олимпийском турнире в Токио.
ОКР подал запрос на судейство олимпийского турнира по художественной гимнастике
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос, направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждём ответа от федерации», — написал в своём Instagram глава ОКР Станислав Поздняков.

Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, несмотря на то что в упражнении с лентой уронила предмет. По итогам четырёх видов в финале спортсменка набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина заняла второе место — 107,650 балла. Протест российской команды на решение судей был отклонён.

Ранее Навка поддержала сестёр Авериных после решения судей на Играх в Токио.

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