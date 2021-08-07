Навка поддержала сестёр Авериных после решения судей на Играх в Токио

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка высказалась о судействе на олимпийском турнире по художественной гимнастике.

«Слов нет, одни эмоции! Конечно, в фигурном катании, так же как и в художественной гимнастике, присутствует субъективное мнение, но чтобы так?! При явной и грубой ошибке — первое место? Как же так? Где честное судейство? Где спорт и спортивный дух? Это просто какая-то дискредитация Олимпийских игр! Позор такому судейству, которое бессовестно, не жалея тяжёлый труд наших юных спортсменок, так жестоко разбивает их мечты. Наши девочки выступали на отличном уровне, они были лидерами на протяжении всех дней, но в итоге в финале их поставили на второе и четвёртое место? Я не верю, что такое возможно! Золото с ошибками, а серебро при идеальном выступлении? Девочки, вы для нас лучшие, весь мир это видел! Золото наших сердец с вами! У вас впереди ещё целая жизнь. А после чёрных полос обязательно наступают белые, точнее спортивные золотые!» — написала Навка в своём Instagram.

В индивидуальном многоборье победу одержала израильтянка Линой Ашрам, которой судьи поставили наивысшие баллы (107,800 в сумме), несмотря на то что в упражнении с лентой спортсменка упустила снаряд. Отработавшая чисто свою программу россиянка Дина Аверина получила на 0,150 балла меньше и в итоге стала второй. Её сестра Арина Аверина заняла четвёртое место (102,100).

Ранее Кабаева высказалась о работе судей на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике.