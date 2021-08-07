Кабаева высказалась о работе судей на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала результат финала личного многоборья на Олимпийских играх в Токио.
Кабаева высказалась о работе судей на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Олимпиада в Токио зафиксировала опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории всего спорта: когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, проигрывает. Это спорт, это далеко за его пределами. Сочувствую судьям, которые долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Я никогда не критиковала действия судей. Сегодня иной случай. Его можно отнести к разряду вопиющей несправедливости. Похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях по художественной гимнастике было не оценить, кто был быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали. Но наши спортсмены умеют переживать несправедливость. Мы верим в них, надеемся, болеем за них. Мы побеждали и будем побеждать дальше!» — приводит слова Кабаевой «Спорт-Экспресс».

Линой Ашрам из Израиля завоевала золото, на 0,15 балла опередив россиянку Дину Аверину (107,800 против 107,650), несмотря на то что выронила предмет в соревнованиях с лентой.

Ранее сообщалось, что в Олимпийском комитете России намерены добиться разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике.

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