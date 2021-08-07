В ОКР намерены добиться разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что ОКР будет добиваться детального разбора ситуации с судейством индивидуального многоборья по художественной гимнастике.
В ОКР намерены добиться разбора ситуации с судейством в художественной гимнастике
  • Reuters

«Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Мы будем добиваться детального разбора данной ситуации профильным техническим комитетом относительно судейства на завершившемся олимпийском турнире. Сделаем всё возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародование его результатов», — написал в своём аккаунте в Instagram Поздняков.

В финале индивидуального многоборья россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла, финишировав второй. Золото Игр завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Ранее Канделаки выразила мнение, что Дину Аверину засудили на Олимпиаде.

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