Канделаки считает, что Дину Аверину засудили на Олимпиаде

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на судейство в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.
Канделаки считает, что Дину Аверину засудили на Олимпиаде
  • Reuters

«Давайте говорить прямо: Дину Аверину засудили. Такое судейство — лишнее подтверждение тому, что в спорте больше нет честности, нет порядочности, нет прозрачности. Зато есть политические интересы», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио. По итогам упражнений с обручем, мячом, булавой и лентой она набрала 107,650 балла. Её сестра Арина Аверина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам (107,800 балла) из Израиля.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина призналась, что ей тяжело говорить после соревнований в художественной гимнастике.

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