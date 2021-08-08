Попов опубликовал скриншот переписки с Салиховой по поводу кандидатов на пост тренера «Спартака»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал новые скриншоты переписки с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.

На скриншотах, которые опубликованы в Telegram-канале Попова, Салихова обсуждает с экс-спортдиректором кандидатов на пост главного тренера.

«Он по гороскопу подходит. Овен, как и Леонид Федун, мой сын и «Спартак». У него 16-го, у сына 17-го, у «Спартака» 18-го. У Бенитеса тоже 16 апреля, кажется. Я теперь на всё обращаю внимание», — говорится в сообщении Салиховой.

Кроме того, супруга владельца клуба отметила, что у Руя Витории, который в итоге возглавил «Спартак», есть в имени и фамилии буква Р: при её отсутствии у людей тяжело складываются отношения с клубом.

«Все ваши пожелания по тренеру были соблюдены. Вам нужен был Овен по зодиаку с буквой Р», — подписал пост Попов.

Ранее фанаты «Спартака» призвали к удалению Telegram-канала Салиховой.