Попов опубликовал скриншот переписки с Салиховой по поводу кандидатов на пост тренера «Спартака»

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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал новые скриншоты переписки с Заремой Салиховой, женой владельца клуба Леонида Федуна.
Попов опубликовал скриншот переписки с Салиховой по поводу кандидатов на пост тренера «Спартака»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

На скриншотах, которые опубликованы в Telegram-канале Попова, Салихова обсуждает с экс-спортдиректором кандидатов на пост главного тренера.

«Он по гороскопу подходит. Овен, как и Леонид Федун, мой сын и «Спартак». У него 16-го, у сына 17-го, у «Спартака» 18-го. У Бенитеса тоже 16 апреля, кажется. Я теперь на всё обращаю внимание», — говорится в сообщении Салиховой.

Кроме того, супруга владельца клуба отметила, что у Руя Витории, который в итоге возглавил «Спартак», есть в имени и фамилии буква Р: при её отсутствии у людей тяжело складываются отношения с клубом.

«Все ваши пожелания по тренеру были соблюдены. Вам нужен был Овен по зодиаку с буквой Р», — подписал пост Попов.

Ранее фанаты «Спартака» призвали к удалению Telegram-канала Салиховой.

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