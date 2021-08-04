Спортивный директор «Спартака» Попов заявил о намерении уйти из клуба

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Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов заявил о намерении покинуть клуб.
Спортивный директор «Спартака» Попов заявил о намерении уйти из клуба
  • РИА Новости

«Последней каплей стала история с правым защитником «Ривер Плейта» Гонсало Монтиэлем. Была задача — найти футболиста этого амплуа, и после отказа двух первых кандидатур мы готовы были привезти его в «Спартак» за €10 млн. Леонид Федун воспринял этот вариант негативно — объяснив, что аргентинца без опыта игры в Европе брать не хочет и такой ценник за него считает неадекватным. Никакие аргументы не действовали, даже то, что игрока одобрил Руй Витория. Сегодня Федун окончательно отказал в сделке. Больше всего меня поразил скриншот на английском и его пояснение: «Это мнение Тедеско, я с ним согласен». Оказывается, что у нас состав формирует бывший тренер, притом что с новым наставником мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь», — цитирует Попова «Спорт-Экспресс».

Функционер добавил, что устал терпеть давление со стороны супруги Федуна, Заремы Салиховой.

«Также я устал подвергаться регулярным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба. Федун обещал решить этот вопрос, однако ничего не менялось. Теперь понимаю: с учётом того, что по составу идут консультации с её любимцем Тедеско, и не могло измениться. Я не могу мириться с откровенным недоверием к своей работе, уважаю себя. Единственное, что мне в таких условиях остаётся сделать, — это уйти. Если команде ставят задачу бороться за чемпионство, то почему при этом не доверяют ни спортивному директору, ни главному тренеру?» — сказал Попов.

Ранее «Спартак» проиграл «Бенфике» в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЧ.

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