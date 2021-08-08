СМИ: Карпин встретился с футболистами «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провёл встречу с игроками «Спартака» сразу после завершения матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» (1:2).

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, встреча прошла прямо на стадионе московского клуба. На ней присутствовали Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года встретится дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, а 7 сентября — на своём поле со сборной Мальты.

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» назвал Салихову причиной неудач команды на старте сезона.