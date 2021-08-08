СМИ: Карпин встретился с футболистами «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провёл встречу с игроками «Спартака» сразу после завершения матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Нижнего Новгорода» (1:2).

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, встреча прошла прямо на стадионе московского клуба. На ней присутствовали Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года встретится дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, а 7 сентября — на своём поле со сборной Мальты.

Ранее бывший спортивный директор «Спартака» назвал Салихову причиной неудач команды на старте сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить