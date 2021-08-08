СМИ: Карпин встретился с футболистами «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, встреча прошла прямо на стадионе московского клуба. На ней присутствовали Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.
1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года встретится дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, а 7 сентября — на своём поле со сборной Мальты.
Ранее бывший спортивный директор «Спартака» назвал Салихову причиной неудач команды на старте сезона.