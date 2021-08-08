Салихова сообщила, что удаляет свой Telegram-канал
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«Пропала необходимость в Telegram. Сейчас нет смысла воевать с беглым сотрудником. К сожалению, за время нахождения в клубе ему не удалось грамотно укомплектовать команду. У «Спартака» впереди важные игры, надо сосредоточиться на результате», — цитирует Салихову «Чемпионат».
В последних четырёх матчах красно-белые одержали только одну победу и трижды проиграли.
Ранее фанаты «Спартака» призвали к удалению Telegram-канала Салиховой.