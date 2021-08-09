Слуцкий раскритиковал качество газона домашнего стадиона «Рубина»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над грозненским «Ахматом» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) подверг критике качество газона на домашнем стадионе своей команды — «Ак Барс Арене».

«Мы били в колокола весь прошлый год. Здесь, на «Ак Барс Арене», поменяли агронома. Но если здесь будет проводиться (как здесь проводится) куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон, потому что, когда делаешь настил в жару, газон просто умирает», — цитирует Слуцкого сайт «Рубина».

По его словам, он не понимает, почему на базе клуба поле в идеальном состоянии, а на «Ак Барс Арену» футболисты даже не хотят приезжать играть.

«Тогда я уже обращаюсь к руководству республики. У нас хорошая команда, у нас много интересных молодых игроков, мы, портя поле, просто-напросто ограничиваем уровень нашей команды. Я просто уже не знаю, на каком уровне нужно это говорить, нужно это сообщать. Мы страдаем, и неслучайно, что в том году мы огромное количество очков недобрали из-за поля и на выезде наши показатели гораздо выше, чем дома», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что «Рубин» дома переиграл «Ахмат» в третьем туре РПЛ со счётом 2:1. Для казанцев это третья победа подряд со старта сезона.