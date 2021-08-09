«Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не приезжать на матч ЛЧ с «Бенфикой»

Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой», который состоится в Лиссабоне.

«УЕФА официально закрыл гостевые секторы на всех матчах квалификационного этапа и плей-офф еврокубковых турниров. Власти Португалии позволили лиссабонской «Бенфике» допустить на стадион до 20 тыс. зрителей на предстоящий матч со «Спартаком». Билеты будут доступны лишь для болельщиков, имеющих абонементы сезона-2019/20 на матчи португальской команды, а также сертификаты о вакцинации EC Digital COVID либо отрицательные тесты RT-PCR или TRAg. Все билеты будут персонализированными, с указанием имени владельца и номера паспорта. В случае если у вас нет билета на выездной матч с «Бенфикой», клуб убедительно просит воздержаться от приезда к стадиону в день игры во избежание возможных инцидентов с местными органами правоохранительного порядка», — гласит заявление на сайте клуба.

Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдёт во вторник, 10 августа, и начнётся в 22:00 мск. В первом поединке москвичи на «Открытие Банк Арене» уступили со счётом 0:2.

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