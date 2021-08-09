Рианчо назвал Бердыева отличной кандидатурой на пост спортивного директора «Спартака»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо предложил кандидата на вакантную должность спортивного директора красно-белых.

«Спортивный директор должен хорошо знать не только внутренний рынок футболистов, но и международный. Более того, очень важно, чтобы это был большой профессионал с опытом, чтобы его невозможно было обмануть или же навязать ему свои мысли. Думаю, что на эту должность «Спартаку» бы подошёл Курбан Бердыев. Мне кажется, он бы стал отличным спортивным директором», — цитирует Рианчо Sport24.

4 августа должность спортивного директора клуба покинул Дмитрий Попов. Он подал в отставку из-за травли со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Зобнин высказался о том, что необходимо «Спартаку» в ответном матче с «Бенфикой».