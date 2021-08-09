Зобнин не считает, что «Спартаку» необходимо чудо для победы над «Бенфикой»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин поделился своими ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой».

«Мы неудачно начали этот сезон, настроение в команде не самое лучшее. Но мы хотим изменить эту непростую ситуацию. Да, нужно отыгрываться в матче с сильным соперником, но в футболе всё бывает. Надо ли нам чудо? Не чудо, но везение точно необходимо», — приводит слова Зобнина пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее Витория заявил, что «Спартак» не намерен сдаваться в противостоянии с «Бенфикой».