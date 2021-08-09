Витория заявил, что «Спартак» не намерен сдаваться в противостоянии с «Бенфикой»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с португальской «Бенфикой» поделился ожиданиями от встречи.
Витория заявил, что «Спартак» не намерен сдаваться в противостоянии с «Бенфикой»
  • © РИА Новости / Сергей Астахов

«Мы в худшей позиции, однако знаем, что сдаваться нам нельзя. Это не в наших планах. Мы будем бороться, но матч будет тяжёлым. Мы попытаемся добиться хорошего результата. Мы не привезли в Лиссабон Мозеса, Промеса и Мелкадзе. Я привык к сложностям и не собираюсь сдаваться, нам необходимо продолжать делать наше дело. У меня контракт на два года, мне всё нравится в России. Будем верить, что вещи, которые сейчас не получаются, в будущем наладятся», — сказал Витория на пресс-конференции.

Матч «Бенфика» — «Спартак» состоится 10 августа в Лиссабоне. В первом матче в Москве победила «Бенфика» со счётом 2:0.

Ранее защитник «Бенфики» высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Лиге чемпионов.

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