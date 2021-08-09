Защитник «Бенфики» высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Лиге чемпионов

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Защитник лиссабонской «Бенфики» Лукас Вериссимо считает, что ответный матч третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с московским «Спартаком» будет непростым.
Защитник «Бенфики» высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Лиге чемпионов
  • © РИА Новости / Сергей Астахов

«Будет очень большая игра, мы ещё немного не готовы. Домашний матч будет тяжёлым. Мы знаем наши сильные качества. Знаем, что будет тяжело, но и знаем, что делать», — приводит слова Вериссимо ТАСС.

По его словам, «Бенфика» будет драться до последнего.

«Лига чемпионов — очень большой турнир, и «Бенфика» должна участвовать в нём», — добавил защитник португальской команды.

Игра «Бенфика» — «Спартак» пройдёт 10 августа в Лиссабоне. Встреча состоится на стадионе «Да Луш». Начало матча — в 22:00 мск. В первой игре в Москве лиссабонцы одержали победу со счётом 2:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник турецкого «Бешикташа» Адем Ляич может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

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