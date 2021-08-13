Федотов прокомментировал вылет «Сочи» из Лиги конференций
- РИА Новости
«Партизан» и «Сочи» показали хорошую игру с равными шансами. Инициатива переходила от одной команды к другой. «Сочи» вёл в счёте два раза, но потеря концентрации при стандартном положении не позволила выйти в следующий раунд Лиги конференций», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.
Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде и завершилась в серии пенальти со счётом 4:2.
Первая игра, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась вничью — 1:1.
Ранее казанский «Рубин» потерпел поражение от польского «Ракува» и вылетел из Лиги конференций.