«Рубин» извинился за вылет из Лиги конференций

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Пресс-служба казанского «Рубина» принесла извинения болельщикам за вылет из Лиги конференций УЕФА на стадии третьего квалификационного раунда от польского «Ракува».
«Рубин» извинился за вылет из Лиги конференций
  • РИА Новости

«Извините», — говорится в публикации на официальной странице казанского клуба в Twitter.

Напомним, что в первом матче, который проходил в Польше, «Рубин» сыграл с «Рукавом» вничью со счётом 0:0. Ответная встреча в Казани завершилась победой польской команды в дополнительное время — 1:0.

Ранее сообщалось, что все российские клубы завершили выступление в Лиге конференций.

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