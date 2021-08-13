«Рубин» извинился за вылет из Лиги конференций

Пресс-служба казанского «Рубина» принесла извинения болельщикам за вылет из Лиги конференций УЕФА на стадии третьего квалификационного раунда от польского «Ракува».

«Извините», — говорится в публикации на официальной странице казанского клуба в Twitter.

Напомним, что в первом матче, который проходил в Польше, «Рубин» сыграл с «Рукавом» вничью со счётом 0:0. Ответная встреча в Казани завершилась победой польской команды в дополнительное время — 1:0.

Ранее сообщалось, что все российские клубы завершили выступление в Лиге конференций.