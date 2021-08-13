«Рубин» извинился за вылет из Лиги конференций
- РИА Новости
«Извините», — говорится в публикации на официальной странице казанского клуба в Twitter.
Извините… pic.twitter.com/9EPguSwLmu— «Рубин» Казань (@fcrk) August 12, 2021
Напомним, что в первом матче, который проходил в Польше, «Рубин» сыграл с «Рукавом» вничью со счётом 0:0. Ответная встреча в Казани завершилась победой польской команды в дополнительное время — 1:0.
Ранее сообщалось, что все российские клубы завершили выступление в Лиге конференций.