Губерниев сравнил российский футбол с ржавым баркасом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение футбольного клуба «Сочи» от сербского «Партизана» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

«Вот ведь как: думал, что российский клубный футбол, лёжа на дне, оттолкнётся и начнет движение вверх, но мы завязли ещё больше. Запутались в водорослях и медузах, продолжая лежать на дне, как затонувший ржавый баркас. Йо-хо-хо, 11 человек на сундук мертвеца и бутылка рома», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Встреча проходила на стадионе «Партизан» в Белграде и завершилась в серии пенальти со счётом 4:2.

Первая игра, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась вничью — 1:1.

Таким образом, российские клубы завершили выступление в Лиге конференций.

Ранее казанский «Рубин» потерпел поражение от польского «Ракува» и вылетел из Лиги конференций.