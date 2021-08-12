Письмо ветеранов Алекперову и поиски спортивного директора: что происходит в «Спартаке» после вылета из Лиги чемпионов

После вылета «Спартака» из Лиги чемпионов бывшие игроки и тренеры команды написали открытое письмо, в котором попросили главу ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова оказать влияние на нынешнего владельца клуба Леонида Федуна. По их мнению, красно-белые находятся в крайне тяжёлой ситуации в канун своего столетия. Тем временем вице-чемпионы России продолжают заниматься поиском нового спортивного директора. Также в ближайшее время «Спартак» может покинуть полузащитник Остон Урунов.

Московский «Спартак» продолжает переживать тяжёлые времена и оставаться поставщиком не самых приятных новостей для своих болельщиков. На этой неделе красно-белые потерпели уже четвёртое поражение в пяти первых официальных матчах сезона и завершили борьбу в Лиге чемпионов. Второй проигрыш «Бенфике» не только отправил их в Лигу Европы, но и вызвал крайне негативную реакцию в российском футбольном сообществе.

Дошло до того, что за дело взялись ветераны «Спартака». Бывшие игроки клуба подписали открытое письмо с требованием «навести порядок» в команде, но адресовали его не владельцу действующих вице-чемпионов России Леониду Федуну, а главе ЛУКОЙЛа — основного спонсора команды — Вагиту Алекперову. В числе прочих обращение подписали Дмитрий Аленичев, Евгений Ловчев, Роман Павлюченко, Егор Титов, Юрий Гаврилов, Анзор Кавазашвили, Войцех Ковалевски, Эдуард Мор, Валерий Шмаров и Виктор Булатов, сообщает «Спорт-Экспресс».

В письме содержится яростная критика Федуна. Ветераны напомнили, что с тех пор, как в 2003 году вице-президент ЛУКОЙЛа стал основным владельцем клуба, в нём сменилось 16 тренеров, а трофеев было завоёвано всего два. Подписанты отметили, что за этот же период основные конкуренты красно-белых — «Зенит» и ЦСКА — смогли добиться больших успехов. Также гнев ветеранов вызвали действия гражданской жены Федуна Заремы Салиховой, ранее входившей в совет директоров «Спартака». По их мнению, она спровоцировала скандалы, негативно повлиявшие на имидж клуба.

«В конце концов она перессорила всех со всеми, создала невыносимую для работников клуба и членов команды обстановку, в которой «Спартак» без борьбы отдал место в Лиге чемпионов УЕФА и с двух поражений в трёх матчах начал российский чемпионат. Сам Федун не только не препятствовал созданию такой обстановки, но и в дни важнейших матчей за выход в Лигу чемпионов против «Бенфики» из Лиссабона улетел в отпуск во Францию, где вместе с госпожой Салиховой наслаждается красивой жизнью. А все люди, небезразличные к «Спартаку», в это же время расхлёбывают последствия её разрушительных действий в стиле телешоу «Дом-2», — сказано в письме.

Бывшие игроки и тренеры «Спартака» обратились к Алекперову, поскольку призывы к Федуну, по их мнению, уже «не имеют смысла». Они отметили, что в прошлом недовольные результатами команды болельщики уже устраивали акции протеста против нефтяной компании, которую возглавляет Алекперов. Ветераны уверены, что история может повториться. Подписавшие письмо также обратили внимание на то, что скандалы и ухудшение результатов пришлись на сезон, в конце которого «Спартак» будет отмечать своё столетие.

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что будет добиваться ухода Федуна из клуба. Он считает, что владелец команды не справляется со своими обязанностями, и это может нанести ей ещё больший вред.

«Мы пока только подписываем данное письмо, никуда его ещё не направляли. Сегодня встречались с Евгением Ловчевым и подписали. Сейчас его будут подписывать остальные. Для нас наступил очень страшный момент. Мы с детства болеем за этот клуб. Нас беспокоят бесконечные скандалы, которые происходят от людей в клубе. Это наносит великому клубу ощутимый удар. Болельщики возмущены таким состоянием клуба. За 16 лет в «Спартаке» у Леонида Федуна только два трофея. Мы хотим попросить господина Федуна покинуть команду. Он убивает психологию людей, любящих «Спартак». Федун не справляется. Это очень опасно», — сказал Кавазашвили.

Одной из проблем «Спартака» на данный момент является то, что клуб больше недели существует без спортивного директора. Занимавший ранее эту должность Дмитрий Попов ушёл в отставку, объявив об этом в перерыве первого матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. В своём комментарии по этому поводу он тоже критиковал действия Федуна во главе клуба.

Новый спортивный директор пока не назначен, но уже известен один из кандидатов на этот пост. Издание A Bola сообщает, что это бывший президент португальской «Лейрии» Александр Толстиков. В прошлом он работал начальником селекционного отдела «Краснодара», когда клуб Сергея Галицкого только начал выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Отмечается, что Толстиков хорошо владеет португальским, и это должно помочь ему найти общий язык с нынешним главным тренером «Спартака» Руем Виторией, чей старт в московском клубе стал худшим в его современной истории.

Однако у известного журналиста Нобеля Арустамяна имеется другое мнение на этот счёт. Он полагает, что на эту должность рассматриваются только иностранцы с опытом работы в европейских клубах, а назначение состоится в сентябре во время паузы на игры сборных.

При этом «Спартак» продолжает формировать состав до закрытия трансферного окна 7 сентября. По данным Sport24, уже в пятницу полузащитник Остон Урунов пройдёт медобследование и на правах аренды перейдёт в «Уфу». Узбекский футболист уже доигрывал прошлый сезон в клубе из Башкирии, откуда и перешёл в стан красно-белых, подписав прошлым летом контракт до 2025 года. За это время Урунов провёл за «Спартак» девять матчей и забил один мяч. В нынешнем сезоне он пока не заявлен для участия в РПЛ.

За последнее время у «Спартака» также сорвался один возможный трансфер. Турецкое издание Krampon Sports утверждало, что российский клуб интересовался полузащитником «Фенербахче» и сборной Греции Димитрисом Пелкасом. Однако стороны не смогли договориться о стоимости перехода — москвичи предлагали €8,5 млн, а стамбульцы хотели не менее €13 млн.

14 августа «Спартак» проведёт свой следующим матч в чемпионате России. Красно-белые примут дома «Урал», который недавно возглавил их бывший игрок Игорь Шалимов. Екатеринбуржцы на данный момент занимают 15-е место в РПЛ, набрав всего одно очко в трёх турах. А с 16 сентября столичная команда начнёт выступление в групповом этапе Лиги Европы.