Тренер «Бенфики»: Витория может добиться успехов в России

Тренер «Бенфики» Жорже Жезуш заявил, что наставник московского «Спартака» Руй Витория способен добиться успехов в России.

«Руй Витория будет в России успешен, я уверен. Он сделает всё, чтобы стать чемпионом. И это важно не только для него, но и для португальских тренеров. Надеюсь, что у него получится. Португальцы — лучшие тренеры в мире», — приводит слова Жорже Жезуша Sapo Desporto.

По его словам, матчи «Бенфики» со «Спартаком» в Лиге чемпионов были не дуэлью двух тренеров, а противостоянием двух команд.

«Спартак» потерпел поражение от «Бенфики» на выезде в ответном матче (2:0). Первая игра в Москве также завершилась победой лиссабонцев (0:2). Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили обвинил в последних неудачах команды владельца красно-белых Леонида Федуна и попросил его покинуть клуб.