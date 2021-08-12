Экс-голкипер «Спартака»: Федун убивает психологию людей, любящих клуб

Короткая ссылка
Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили обвинил в последних неудачах команды владельца красно-белых Леонида Федуна и попросил его покинуть клуб.
Экс-голкипер «Спартака»: Федун убивает психологию людей, любящих клуб
  • © РИА Новости

«Нас беспокоят бесконечные скандалы, которые происходят в «Спартаке». Это наносит великому клубу ощутимый удар. Болельщики возмущены таким состоянием вокруг команды», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Экс-вратарь красно-белых акцентировал внимание на том, что за 16 лет при Федуне «Спартак» смог завоевать только два трофея.

«Поэтому мы хотим попросить господина Федуна покинуть команду. Он убивает психологию людей, любящих «Спартак». Федун не справляется. Это очень опасно», — добавил 81-летний Кавазашвили.

«Спартак» потерпел со старта сезона два поражения в трёх матчах чемпионата России по футболу, а также вылетел на ранней стадии из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.

Ранее ветераны «Спартака» в открытом письме обратились к президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову с просьбой разобраться с кризисом в столичном клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить