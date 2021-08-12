Экс-голкипер «Спартака»: Федун убивает психологию людей, любящих клуб

Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили обвинил в последних неудачах команды владельца красно-белых Леонида Федуна и попросил его покинуть клуб.

«Нас беспокоят бесконечные скандалы, которые происходят в «Спартаке». Это наносит великому клубу ощутимый удар. Болельщики возмущены таким состоянием вокруг команды», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

Экс-вратарь красно-белых акцентировал внимание на том, что за 16 лет при Федуне «Спартак» смог завоевать только два трофея.

«Поэтому мы хотим попросить господина Федуна покинуть команду. Он убивает психологию людей, любящих «Спартак». Федун не справляется. Это очень опасно», — добавил 81-летний Кавазашвили.

«Спартак» потерпел со старта сезона два поражения в трёх матчах чемпионата России по футболу, а также вылетел на ранней стадии из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.

Ранее ветераны «Спартака» в открытом письме обратились к президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову с просьбой разобраться с кризисом в столичном клубе.