Ветераны «Спартака» попросили Алекперова навести порядок в клубе

Ветераны московского «Спартака» в открытом письме обратились к президенту нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову с просьбой разобраться с кризисом в столичном клубе.

«Обращаемся к вам, руководителю крупнейшей российской нефтяной компании и уважаемому человеку, с настоятельной просьбой навести в «Спартаке» порядок», — говорится в письме, которое «Спорт-Экспресс» опубликовал на своё сайте.

Ветераны также отметили, что не могут требовать продажи господином Федуном доли акций футбольного клуба. Вместе с тем они добавили, что он прошёл точку невозврата, «Спартак» сейчас ассоциируется только со скандалами.

Открытое письмо подписали Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов, Юрий Гаврилов, Анзор Кавазашвили, Войцех Ковалевски, Евгений Ловчев, Эдуард Мор, Роман Павлюченко, Егор Титов, Валерий Шмаров.

«Спартак» потерпел со старта сезона два поражения в трёх матчах чемпионата России по футболу, а также вылетел на ранней стадии из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.

Ранее многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал провальный старт десятикратного чемпиона России по футболу — «Спартака» — в новом сезоне.