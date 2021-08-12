Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов: «Мне стыдно за «Спартак»
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«Что это за футбол такой! Вон «Спартак» вылетел! Он и дальше вылетит! Мне стыдно просто», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».
Тихонов признался, что не понимает, почему у футболистов такие большие зарплаты. Он посоветовал платить им как работягам.
«Спартак» потерпел со старта сезона два поражения в трёх матчах чемпионата России по футболу, а также вылетел на ранней стадии из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.
Ранее сообщалось, что бывший владелец футбольного клуба «Лейрия» Александр Толстиков может стать новым спортивным директором «Спартака».