Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов: «Мне стыдно за «Спартак»

Короткая ссылка
Многократный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал провальный старт десятикратного чемпиона России по футболу — московского «Спартака» — в новом сезоне.
Олимпийский чемпион по биатлону Тихонов: «Мне стыдно за «Спартак»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Что это за футбол такой! Вон «Спартак» вылетел! Он и дальше вылетит! Мне стыдно просто», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Тихонов признался, что не понимает, почему у футболистов такие большие зарплаты. Он посоветовал платить им как работягам.

«Спартак» потерпел со старта сезона два поражения в трёх матчах чемпионата России по футболу, а также вылетел на ранней стадии из Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» в двух матчах с общим счётом 0:4.

Ранее сообщалось, что бывший владелец футбольного клуба «Лейрия» Александр Толстиков может стать новым спортивным директором «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить