Карпин ответил на вопрос о возможной натурализации Жиго

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не будет инициировать натурализацию защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.
Карпин ответил на вопрос о возможной натурализации Жиго
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Думаю, что любой тренер — и клубный, и сборной — будет рад, если в его распоряжении будет больше хороших футболистов. Хочу ли я инициировать тему паспорта Жиго? Нет, я ничего не инициирую. Если будет игрок с паспортом, появится где-то, даже не в России, игрок с русским паспортом — то я буду рад, естественно. Если он может сборной принести пользу, конечно, мы будем рассматривать любого. Думаю, любой тренер был бы за», — сказал Карпин в интервью комментатору и журналисту Нобелю Арустамяну.

Жиго выступает за «Спартак» с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний француз провёл за красно-белых пять матчей во всех турнирах, в которых заработал одну жёлтую карточку.

Ранее Жиго назвал причины вылета «Спартака» из Лиги чемпионов.

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