Жиго назвал причины вылета «Спартака» из Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение команды от лиссабонской «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Жиго назвал причины вылета «Спартака» из Лиги чемпионов
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«На данный момент мы сфокусированы на чемпионате России. Что касается «Бенфики», то жаль, что мы сыграли дома всего при 3 тыс. зрителей. Теперь нам нужно думать об игре с «Уралом» и выигрывать этот матч», — приводит слова Жиго ТАСС.

По словам французского защитника, «Спартак» не смог показать качественного футбола в матче с «Бенфикой».

«Мы старались играть компактно. Да, мы не показали хорошего матча, но мы постарались выжать максимум. Нам нужно играть агрессивней, стараться выкладываться», — добавил он.

«Спартак» потерпел поражение от «Бенфики» на выезде в ответном матче (0:2). Первая игра в Москве также завершилась победой лиссабонцев (2:0). Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды от «Бенфики».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить