Жиго назвал причины вылета «Спартака» из Лиги чемпионов

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал поражение команды от лиссабонской «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«На данный момент мы сфокусированы на чемпионате России. Что касается «Бенфики», то жаль, что мы сыграли дома всего при 3 тыс. зрителей. Теперь нам нужно думать об игре с «Уралом» и выигрывать этот матч», — приводит слова Жиго ТАСС.

По словам французского защитника, «Спартак» не смог показать качественного футбола в матче с «Бенфикой».

«Мы старались играть компактно. Да, мы не показали хорошего матча, но мы постарались выжать максимум. Нам нужно играть агрессивней, стараться выкладываться», — добавил он.

«Спартак» потерпел поражение от «Бенфики» на выезде в ответном матче (0:2). Первая игра в Москве также завершилась победой лиссабонцев (2:0). Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение команды от «Бенфики».