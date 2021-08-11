Джикия отреагировал на поражение «Спартака» от «Бенфики» в Лиге чемпионов
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«Оцениваю игру как неудачную, так как «Спартак» уступил и не смог пройти дальше. «Бенфика» — хорошая команда с опытными игроками, которая стабильно играет в Европе и Португалии. На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
Встреча проходила на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Бенфики».
В составе лиссабонской команды забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.
Первая игра, прошедшая 4 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», также завершилась победой лиссабонцев — 2:0.
Таким образом, «Спартак» вылетел из Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что «Спартак» уступил «Бенфике» и покинул Лигу чемпионов.