В «Спартаке» подтвердили, что спортивный директор клуба Попов оставил свою должность

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Руководство московского «Спартака» приняло заявление об отставке спортивного директора клуба Дмитрия Попова.
В «Спартаке» подтвердили, что спортивный директор клуба Попов оставил свою должность
  • © Пресс-служба «Спартака»

«Дмитрий Попов ушёл, он подписал документы об увольнении», — приводит слова пресс-атташе клуба Ярослава Кулемина ТАСС.

4 августа Попов объявил об уходе с поста спортивного директора клуба, заявив, что устал от публичных унижений со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Салихова назвала истерикой заявление спортивного директора «Спартака» об уходе.

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