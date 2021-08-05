В «Спартаке» подтвердили, что спортивный директор клуба Попов оставил свою должность

Руководство московского «Спартака» приняло заявление об отставке спортивного директора клуба Дмитрия Попова.

«Дмитрий Попов ушёл, он подписал документы об увольнении», — приводит слова пресс-атташе клуба Ярослава Кулемина ТАСС.

4 августа Попов объявил об уходе с поста спортивного директора клуба, заявив, что устал от публичных унижений со стороны Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Салихова назвала истерикой заявление спортивного директора «Спартака» об уходе.