Салихова назвала истерикой заявление спортивного директора «Спартака» об уходе

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление спортивного директора клуба Дмитрия Попова после поражения от лиссабонской «Бенфики» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Странная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти быстро-быстро. Франко был сильно против этого трансфера, и покинул клуб вскоре после конфликтов с Дмитрием Поповым. Тедеско тоже был не «за», но принял. При этом спортивный и пиар-департамент меня упрашивали переговорить с Тедеско, чтобы он дал максимально положительный отзыв об игроке, чтобы по картинке всё красиво получилось. А тут такая истерика со стороны Дмитрия Попова. За столько месяцев уж можно было привезти игрока», — написала Салихова в своём Telegram-канале.

Попов заявил намерен подать заявление об уходе 5 августа в связи с несогласием с позицией владельца клуба о трансферной политике, а также из-за давления со стороны Салиховой.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о возможном уходе спортивного директора столичного клуба Дмитрия Попова.