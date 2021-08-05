Гендиректор «Спартака» — об уходе Попова: в «Спартаке» место сильным, слабым не место

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию о возможном уходе спортивного директора столичного клуба Дмитрия Попова.

«Я прочитал заявление Попова, но с ним не разговаривал. Если завтра принесёт заявление — я подпишу. Тоже считаю, что это не мужское решение. В «Спартаке» место сильным, слабым не место. Если Попов принял такое решение, то это его дело», — приводит слова Мележикова Sport24.

Попов намерен подать заявление об уходе 5 августа в связи с несогласием с позицией владельца клуба о трансферной политике, а также из-за давления со стороны супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Ранее Федун заявил, что российский футбол деградирует.

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