Гендиректор «Спартака» — об уходе Попова: в «Спартаке» место сильным, слабым не место
«Я прочитал заявление Попова, но с ним не разговаривал. Если завтра принесёт заявление — я подпишу. Тоже считаю, что это не мужское решение. В «Спартаке» место сильным, слабым не место. Если Попов принял такое решение, то это его дело», — приводит слова Мележикова Sport24.
Попов намерен подать заявление об уходе 5 августа в связи с несогласием с позицией владельца клуба о трансферной политике, а также из-за давления со стороны супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Ранее Федун заявил, что российский футбол деградирует.