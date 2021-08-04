Федун заявил, что российский футбол деградирует

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, комментируя поражение от лиссабонской «Бенфики» в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА, заявил о кризисе российского футбола.

«Чуда не произошло! Вы видите, российский футбол деградирует. Евро-2020 и еврокубки показали это. Европа уходит всё дальше и дальше от нас. Мы же превращаемся не во вторую, а в третью лигу. Ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10 августа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи — и всё сможем перевернуть», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в Москве проиграл лиссабонской команде со счетом 0:2.

Ранее Федун высказался о желании Попова покинуть «Спартак».

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