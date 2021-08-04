Федун заявил, что российский футбол деградирует
«Чуда не произошло! Вы видите, российский футбол деградирует. Евро-2020 и еврокубки показали это. Европа уходит всё дальше и дальше от нас. Мы же превращаемся не во вторую, а в третью лигу. Ребята бились, старались, но португальцы техничные. Будем 10 августа биться. Мяч круглый, поле квадратное. Может, немного удачи — и всё сможем перевернуть», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
«Спартак» в Москве проиграл лиссабонской команде со счетом 0:2.
Ранее Федун высказался о желании Попова покинуть «Спартак».