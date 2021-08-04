Федун высказался о желании Попова покинуть «Спартак»

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал заявление спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова об уходе из клуба.
Федун высказался о желании Попова покинуть «Спартак»
  • РИА Новости

«Это не мужской поступок — убегать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Всё, что я могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну да ладно, бог с ним», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Попов намерен подать заявление об уходе 4 августа в связи с несогласием с позицией владельца клуба о трансферной политике, а также из-за давления со стороны супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой.

Ранее член совета директоров «Спартака» отреагировал на желание Попова покинуть клуб.

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