Колосков объяснил, почему раньше в сборной России не было конфликтов между медштабом и физиотерапевтами
- РИА Новости
«Дело в том, что раньше у сборной России не было собственного специалиста по физподготовке. Подобными вопросами занимались главный тренер и его ассистент. Также в команде отсутствовали и физиотерапевт, и диетолог. Поэтому подобные конфликты были исключены», — сказал Колосков RT.
Он отметил, что у каждого нового тренера есть свои требования к врачу команды.
«Вспомните, сколько лет свои должности занимали Савелий Мышалов, Александр Ярдошвили, Юрий Васильков. Сейчас в сборную России пришёл новый специалист, у которого могут быть свои критерии отбора на эту должность», — добавил Колосков.
Ранее Колосков прокомментировал уход членов медицинского штаба сборной России Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера национальной команды Евгения Савина.