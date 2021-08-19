Колосков объяснил, почему раньше в сборной России не было конфликтов между медштабом и физиотерапевтами

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, как ранее в сборной России удавалось избегать конфликтов между представителями медицинского штаба и физиотерапевтами.

«Дело в том, что раньше у сборной России не было собственного специалиста по физподготовке. Подобными вопросами занимались главный тренер и его ассистент. Также в команде отсутствовали и физиотерапевт, и диетолог. Поэтому подобные конфликты были исключены», — сказал Колосков RT.

Он отметил, что у каждого нового тренера есть свои требования к врачу команды.

«Вспомните, сколько лет свои должности занимали Савелий Мышалов, Александр Ярдошвили, Юрий Васильков. Сейчас в сборную России пришёл новый специалист, у которого могут быть свои критерии отбора на эту должность», — добавил Колосков.

Ранее Колосков прокомментировал уход членов медицинского штаба сборной России Эдуарда Безуглова и Михаила Бутовского, а также менеджера национальной команды Евгения Савина.