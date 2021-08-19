Несовременный подход: почему низкий уровень интенсивности может быть причиной неудач команд РПЛ в Европе

Российская премьер-лига заняла 19-е место в рейтинге интенсивности игры, составленном Международным центром спортивных исследований. Согласно выводам аналитиков, в чемпионате России футболисты в среднем пробегают на высокой скорости меньшую долю общей дистанции, чем их коллеги не только в АПЛ, Примере и Серии А, но и в ряде менее сильных лиг — польской, чешской, швейцарской и других. Почему показатель отчасти объясняет неудачи отечественных коллективов в Европе — в материале RT.

На протяжении последних лет тема низкой интенсивности неоднократно поднималась при обсуждении неудовлетворительных результатов российских клубных команд и национальной сборной на международной арене. И благодаря Международному центру спортивных исследований появилось документальное доказательство того, что эти заявления действительно были небезосновательны. На днях CIES опубликовал отчёт, и, согласно ему, РПЛ не входит даже в топ-15 чемпионатов по дистанции, пройденной на высокой скорости.

Для начала необходимо понять, как именно производились данные исследования и что они отражают. Аналитики посчитали среднюю дистанцию, которую футболисты покрывают за 90 минут в 28 национальных чемпионатах Европы и мира. Причём если большинство лиг были представлены лишь высшим дивизионом, то Англия, Италия, Испания, Германия и Франции — двумя. После этого они отдельно выделили отрезки, пройденные спортсменами на высокой скорости (более 19,8 км/ч), и определили, какой именно процент от общего пробега они составляют.

Нельзя сказать, что позиции лидеров в рейтинге способны серьёзно удивить, но несколько неожиданностей всё же есть. Так, на первом месте расположилась Английская премьер-лига (7,82%), где традиционно практикуется самый интенсивный и скоростной футбол. Несильно отстал и Чемпионшип — седьмое место, а в пятёрку также вошли первенства Польши (7,81%), Испании (7,75%), Чехии (7,61) и Швейцарии (7,60%). Удивление могут вызвать разве что низкие позиции первой и второй Бундеслиги — 15-я и 16-я (7,31% и 7,26%), а также Франции — 22-я (7,08%).

Что касается РПЛ, то она недалеко ушла от Лиги 1 и заняла 19-ю строчку. В среднем футболисты российского чемпионата лишь 7,15% от пройденной дистанции преодолевали с помощью рывков. Это меньше, чем аналогичный показатель в первенствах Бельгии, Украины, Турции и Дании — тех стран, которые в скором времени могут стать прямыми конкурентами в борьбе за место в десятке рейтинга коэффициентов УЕФА.

Также CIES отдельно выделили лучшую и худшую команды каждой из 28 лиг по данному критерию. В России лидирует «Ростов», который на протяжении последних лет возглавлял нынешний главный тренер сборной страны Валерий Карпин (7,80%), а худшие показатели — у «Ротора» (6,48%). К сожалению, подобная выборка не даёт составить чёткого понимания того, насколько отечественные коллективы превосходят своих конкурентов или отстают от них. Например, те же жёлто-синие хоть и занимают 15-ю строчку, имея одинаковые показатели с немецким «Вольфсбургом», но лидирующему «Лидсу» проигрывают очень много. Подопечные Марсело Бьелсы являются примером высокоинтенсивного футбола, что подтверждают цифры (9,63%).

За последние годы о низкой интенсивности матчей РПЛ было сказано достаточно. Об этом неоднократно говорил экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов, а тренер по физической подготовке Владимир Паников и вовсе называл это одной из системных проблем российского футбола. По его словам, в отечественных игроков подобное закладывается ещё с детства, ведь в академиях делается упор на силу, а не на скорость и технику. Как следствие, игроки только обозначают движения и занимаются «пустой беготнёй».

В декабре 2020 года о низкой интенсивности говорил и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. На брифинге по итогам заседания исполкома он неоднократно упоминал данный термин в контексте как возможного расширения РПЛ, так и увеличения зрелищности матчей чемпионата.

«Если посмотреть наши матчи, то многие команды защищаются низким блоком, а у владеющего мячом футболиста есть целая вечность для принятия решения — он может и кофе попить, и «Войну и мир» написать. Это футбол 2000-х. В Европе же у игрока нет ни секунды на размышления. Именно в этом и заключается успех ведущих сборных на международной арене, в том числе на последнем мундиале. Нам необходимо двигаться в этом направлении, догонять конкурентов. Что с этой точки зрения может сделать РФС? Лишь предложить пересмотреть формат, чтобы было больше встреч с высокой интенсивностью. Нам не нужно, чтобы участники РПЛ ограничивались целью набрать очки. Это никак не поможет ни в еврокубках, ни сборной», — сказал Дюков.

Наверняка глава РФС делал подобные заключения не на основании собственных измышлений, а исходя из общения с ведущими российскими футбольными специалистами. И с этим фактом тяжело спорить. Большинство матчей РПЛ действительно не могут похвастаться высоким числом скоростных рывков, что может быть обусловлено несколькими факторами: как использованием построения с глубокой линией обороны, о чём сказал Дюков, так и недостаточным числом прессинг-действий. Именно об этом во время Евро-2020 говорил ныне ассистент главного тренера сборной России Николай Писарев.

«Высокий прессинг — один из важнейших элементов современного футбола, но в России его никто толком не применяет. В идеале каждый игрок находится в конкретной зоне и своевременно накрывает своего противника. Причём на рывке, а не так, что один побежал, второй идёт пешком, а третий вообще забыл. В итоге первый зря потратил силы, а перехватить мяч не удалось. Поэтому наши команды так неудачно выступают в еврокубках в последние годы», — заявил Писарев.

Выступления российских клубов на международной арене эти слова отчасти подтверждают. Если поражения от условных грандов ещё довольно легко объяснить разницей в классе, то неудачи в матчах с командами уровня «Фейеноорда», «Вольфсберга» и «Базеля» — нет. На момент проведения встреч ЦСКА и «Краснодар» вряд ли уступали кому-либо из конкурентов по уровню исполнителей, но на поле смотрелись довольно блекло. Особо показательными в этом плане являются игры армейцев с австрийским коллективом, за счёт слаженных действий и высокого прессинга нивелировавшего колоссальный гандикап в плане мастерства. В итоге подопечные Фердинанда Фельдхофера взяли четыре очка в противостоянии с москвичами.

«Глупо спорить, что в России уровень интенсивности не такой, как в Европе. Это видно по картинке. Сложно оценивать конкретно 19-е место и говорить, в какой группе первенств мы находимся. Но всё логично. Необходимо понимать: данный показатель напрямую зависит от построения игры. Во многих зарубежных чемпионатах делают акцент на атаку, используют высокий прессинг — оттого и выше интенсивность. У нас большинство коллективов думают об обороне. Неудачи отечественных клубов в еврокубках во многом можно объяснить и этим фактором. Чем выше интенсивность, тем команда лучше играет, дольше выдерживает высокий темп», — заявил RT экс-футболист ЦСКА Александр Гришин.

Тем не менее исключительно большое число рывков не способно обеспечить коллективу успех, если отсутствует организация игры. По словам Гришина, в этом случае излишняя авантюрность может сделать коллектив разбалансированным и уязвимым для атак соперника. Он считает, что именно это во многом могло быть проблемой «Ростова» — лидера РПЛ по проценту дистанции, пройденной на рывках.

При этом могут возникнуть опасения, не проявятся ли подобные проблемы у сборной России в следующих матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Ведь именно Карпин возглавлял «Ростов» в последние четыре года и привил ему подобный стиль. Тем не менее Гришин оптимистично настроен в отношении наставника.

«Думаю, всё будет нормально. Валерий Георгиевич наверняка знает, что делать. Лично мне интересно посмотреть, как сборная России будет играть с Хорватией — какой план на игру изберёт Карпин, какой будет уровень интенсивности. У нас иногда любят оперировать цифрами, приходить в студию и говорить: «Посмотрите, мы больше всех пробежали». Но если ты больше всех бегаешь, значит, в основном защищаешься», — добавил Гришин.

Что касается выхода из данной ситуации и увеличения уровня интенсивности в российском футболе, то однозначное решение назвать сложно. Как считает Гришин, подобные принципы построения игры должны закладываться ещё в детстве, но это требует слишком много времени. К этому моменту разрыв между РПЛ и ведущими европейскими чемпионатами рискует стать ещё больше, а в условиях снижения уровня финансирования и невозможности привлекать качественных легионеров его позиции на международной арене могут заметно просесть.

Однако в одночасье заставить отечественные коллективы играть в более прогрессивный и современный футбол кажется крайне сложной задачей. Возможным решением могло бы стать привлечение иностранных тренеров и консультантов, отлично знакомых с современными методиками и тактическими новшествами. Так, в прошедшем сезоне три из четырёх команд — лидеров РПЛ по числу прессинг-действий возглавляли именно зарубежные специалисты — Доменико Тедеско («Спартак»), Марко Николич («Локомотив») и Сандро Шварц («Динамо»). В эту четвёрку удалось вклиниться лишь «Краснодару», идеологически делающему ставку на атаку.