Sky Sports: Левандовски хочет покинуть «Баварию» до 2024 года
- Reuters
Как сообщает Sky Sports, форвард хочет нового вызова в своей карьере и перехода в другой ведущий европейский клуб.
При этом «Бавария» не собирается продавать 32-летнего футболиста менее чем за €117 млн.
Напомним, что Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года в Германии.
Он выступает за «Баварию» с 2014 года. С тех пор поляк провёл за команду 331 матч, забил 297 мячей и отдал 65 результативных передач.
Ранее сообщалось, что дубль Левандовски помог «Баварии» победить дортмундскую «Боруссию» и завоевать Суперкубок Германии.