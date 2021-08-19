Sky Sports: Левандовски хочет покинуть «Баварию» до 2024 года

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Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски намерен покинуть команду до достижения 35-летнего возраста.
Sky Sports: Левандовски хочет покинуть «Баварию» до 2024 года
  • Reuters

Как сообщает Sky Sports, форвард хочет нового вызова в своей карьере и перехода в другой ведущий европейский клуб.

При этом «Бавария» не собирается продавать 32-летнего футболиста менее чем за €117 млн.

Напомним, что Левандовски стал лучшим футболистом 2021 года в Германии.

Он выступает за «Баварию» с 2014 года. С тех пор поляк провёл за команду 331 матч, забил 297 мячей и отдал 65 результативных передач.

Ранее сообщалось, что дубль Левандовски помог «Баварии» победить дортмундскую «Боруссию» и завоевать Суперкубок Германии.

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