Дубль Левандовски помог «Баварии» победить дортмундскую «Боруссию» и завоевать Суперкубок Германии

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В матче за Суперкубок Германии по футболу мюнхенская «Бавария» одержала победу над дортмундской «Боруссией».
Дубль Левандовски помог «Баварии» победить дортмундскую «Боруссию» и завоевать Суперкубок Германии
  • Reuters
  • © Leon Kuegeler

Встреча, проходившая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась победой «Баварии» со счётом 3:1.

Дублем отметился Роберт Левандовски, ещё один мяч мюнхенцев на счету Томаса Мюллера. Единственный гол «Боруссии» на счету Марко Ройса.

«Бавария» завоевала Суперкубок Германии в девятый раз в своей истории.

Ранее глава УЕФА Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Герда Мюллера.

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