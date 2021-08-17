Дубль Левандовски помог «Баварии» победить дортмундскую «Боруссию» и завоевать Суперкубок Германии
- Reuters
- © Leon Kuegeler
Встреча, проходившая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, завершилась победой «Баварии» со счётом 3:1.
Дублем отметился Роберт Левандовски, ещё один мяч мюнхенцев на счету Томаса Мюллера. Единственный гол «Боруссии» на счету Марко Ройса.
«Бавария» завоевала Суперкубок Германии в девятый раз в своей истории.
Ранее глава УЕФА Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Герда Мюллера.