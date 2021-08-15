Глава УЕФА Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Мюллера

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал новость об уходе из жизни экс-нападающего мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера.
Глава УЕФА Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Мюллера
  • © SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Герд Мюллер был одним из величайших нападающих, которых мы когда-либо видели, чьё имя известно не только в Германии или Европе, но и во всём мире. Всё это благодаря невероятному таланту забивать голы, которому почти нет равных и по сей день», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Глава УЕФА от имени европейского футбольного сообщества выразил свою печаль по поводу кончины великого игрока и соболезнования его семье, друзьям и бывшим товарищам по команде.

В 1972 году Мюллер вместе со сборной ФРГ стал чемпионом Европы, а через два года завоевал золото мирового первенства. В составе «Баварии» форвард трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, по четыре раза — чемпионат и Кубок Германии, один раз — Кубок обладателей кубков. Мюллер скончался на 76-м году жизни.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал новость об уходе из жизни Герда Мюллера.

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