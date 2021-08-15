Ловчев — об уходе из жизни легенды «Баварии» Мюллера: это был выдающийся футболист

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал новость об уходе из жизни экс-нападающего мюнхенской «Баварии» Герда Мюллера.

«Обсуждать его заслуги — это значит, можно сказать, нивелировать их. Это выдающийся футболист середины 70—80-х годов. Он становился чемпионом мира и чемпионом Европы со сборной ФРГ», — приводит слова Ловчева РЕН ТВ.

В 1972 году Мюллер вместе со сборной ФРГ стал чемпионом Европы, а через два года завоевал золото мирового первенства. В составе «Баварии» форвард трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, по четыре раза — чемпионат и Кубок Германии, один раз — Кубок обладателей кубков. Мюллер скончался на 76-м году жизни.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал новость о смерти Мюллера.