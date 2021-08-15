Президент «Баварии» — о смерти Мюллера: сегодня печальный день для всех болельщиков

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал новость о смерти бывшего нападающего мюнхенского клуба Герда Мюллера.
Президент «Баварии» — о смерти Мюллера: сегодня печальный день для всех болельщиков
  • Reuters

«Сегодня печальный и чёрный день для «Баварии» и всех её болельщиков. Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех когда-либо существовавших, прекрасным человеком и личностью мирового футбола», — приводит слова Хайнера пресс-служба «Баварии».

По его словам, сейчас всех поклонников футбола в Германии вместе с его женой Уши и семьёй объединяет глубокая скорбь.

«Без Герда Мюллера «Бавария» не была бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память о нём будут жить вечно», — сказал президент немецкого клуба.

В 1972 году Мюллер вместе со сборной ФРГ стал чемпионом Европы, а через два года завоевал золото мирового первенства. В составе «Баварии» форвард трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов, по четыре раза — чемпионат и Кубок Германии, один раз — Кубок обладателей кубков.

Ранее сообщалось, что Мюллер скончался в возрасте 75 лет.

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